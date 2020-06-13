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Епідемія коронавірусу: Ляшко розповів, чи посилять карантин по всій країні

Субота, 13 червня 2020, 16:37

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко відповів на питання, наскільки ймовірна зупинка громадського транспорту, зокрема метро, через збільшення заражень коронавірусом в Україні.

Джерело: його брифінг у суботу

Деталі: За словами Ляшка, влада не має наміру посилювати карантин по всій країні й знову вводити жорсткі обмежувальні заходи. При цьому в областях, де протягом трьох днів поспіль спостерігаються ознаки посилення епідемії, місцеві органи влади мають вжити відповідних заходів для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Пряма мова: "Наразі ми не розглядаємо питання одномоментного повернення до більш жорстких заходів, оскільки на території України працює адаптивний карантин".

Нагадаємо: За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом.

Українська правда
Теми: карантинепідеміякоронавірусМОЗ


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