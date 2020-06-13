Эпидемия коронавируса: Ляшко рассказал, усилят ли карантин по всей стране

Главный санитарный врач Виктор Ляшко ответил на вопрос, насколько вероятна остановка общественного транспорта, в частности метро, ​​из-за увеличения заражений коронавирусом в Украине.

Источник: его брифинг в субботу

Детали: По словам Ляшко, власти не намерены усиливать карантин по всей стране и снова вводить жесткие ограничительные меры. При этом в областях, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, местные органы власти должны принять соответствующие меры для борьбы с распространением коронавируса.

Прямая речь: "Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин".

Напомним: за минувшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом.