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У ЗСУ виявили 19 нових заражених коронавірусом, 7 осіб госпіталізували

Субота, 13 червня 2020, 17:24
У ЗСУ виявили 19 нових заражених коронавірусом, 7 осіб госпіталізували

У Збройних силах України за минулу добу, 12 червня, зафіксували коронавірус у 19 людей, сімох хворих госпіталізували.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці

Пряма мова: "За минулу добу зареєстровано дев’ятнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб".

Деталі: Загалом за час епідемії (в лавах ЗСУ - УП) одужали 169 людей, четверо померли від ускладнень. Наразі лікуються 173 людини.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 536 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 93 людини.

Нагадаємо: За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом, що є антирекордом з початку епідемії.

Українська правда
Теми: Збройні силикоронавірусепідемія
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