В ВСУ обнаружили 19 новых зараженных коронавирусом, 7 человек госпитализировали

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 12 июня, зафиксировали коронавирус у 19 человек, семеро больных госпитализировали.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Прямая речь: "За прошедшие сутки зарегистрировано девятнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 7 человек.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек".

Детали: Всего за время эпидемии (в рядах ВСУ - УП) выздоровели 169 человек, четверо умерли от осложнений. Сейчас лечатся 173 человека.

На изоляции, в частности самоизоляции, находятся 536 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 93 человека.

Напомним: за минувшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом.