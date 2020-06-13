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В ВСУ обнаружили 19 новых зараженных коронавирусом, 7 человек госпитализировали

Суббота, 13 июня 2020, 17:24

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 12 июня, зафиксировали коронавирус у 19 человек, семеро больных госпитализировали.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Прямая речь: "За прошедшие сутки зарегистрировано девятнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 7 человек.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек".

Детали: Всего за время эпидемии (в рядах ВСУ - УП) выздоровели 169 человек, четверо умерли от осложнений. Сейчас лечатся 173 человека.

На изоляции, в частности самоизоляции, находятся 536 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 93 человека.

Напомним: за минувшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыкоронавирусэпидемия


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