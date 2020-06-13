Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В інтересах Приватбанку: суд вперше застосував "антиколомойський" закон

Субота, 13 червня 2020, 18:22
В інтересах Приватбанку: суд вперше застосував антиколомойський закон

Господарський суд Києва 12 червня задовольнив клопотання державного Приватбанку про закриття проваджень за двома позовами екс-акціонерів фінустанови про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Приватбанку

Деталі: Позивачі вимагали визнати недійсними договори купівлі-продажу акцій фінустанови. Так званий "антиколомойський" закон передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених в процесі виведення банку із ринку.

Згідно з ним, суд встановив, що спосіб захисту своїх прав, обраний позивачами (визнання недійсними правочинів), не відповідає вимогам частин третьої та четвертої статті п'ятої ЦПК України, згідно з якими єдиним способом захисту прав позивача у цих справах може бути відшкодування збитку у грошовій формі.

Уточнюється, що провадження у справі підлягає припиненню на підставі пункту сьомого прикінцевих та перехідних положень банківського Закону №590-IX.

Дослівно пресслужба Приватбанку: "Це перше реальне застосування банківського Закону 590-IX українськими судами. Проаналізувавши матеріали справ (№910/17630/19 за позовом ТОВ "Реватіс" та № 910/17541/19 за позовом ТОВ "КС груп"), суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання АТ КБ "Приватбанк" та закрив провадження в обох справах".

Нагадаємо: до Конституційного Суду України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності так званого "антиколомойського" закону.

Ініціаторами подання стали народні депутати від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко та Юлія Тимошенко. Подання підписали, зокрема, нардепи від "Батьківщини", депутатської групи "За майбутнє" та окремі народні депутати від "Слуги народу": Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк.

"Українська правда" у Threads

Теми: Коломойськийсудзаконодавствоекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Коломойський
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: