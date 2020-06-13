В інтересах Приватбанку: суд вперше застосував "антиколомойський" закон

Господарський суд Києва 12 червня задовольнив клопотання державного Приватбанку про закриття проваджень за двома позовами екс-акціонерів фінустанови про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Приватбанку

Деталі: Позивачі вимагали визнати недійсними договори купівлі-продажу акцій фінустанови. Так званий "антиколомойський" закон передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених в процесі виведення банку із ринку.

Згідно з ним, суд встановив, що спосіб захисту своїх прав, обраний позивачами (визнання недійсними правочинів), не відповідає вимогам частин третьої та четвертої статті п'ятої ЦПК України, згідно з якими єдиним способом захисту прав позивача у цих справах може бути відшкодування збитку у грошовій формі.

Уточнюється, що провадження у справі підлягає припиненню на підставі пункту сьомого прикінцевих та перехідних положень банківського Закону №590-IX.

Дослівно пресслужба Приватбанку: "Це перше реальне застосування банківського Закону 590-IX українськими судами. Проаналізувавши матеріали справ (№910/17630/19 за позовом ТОВ "Реватіс" та № 910/17541/19 за позовом ТОВ "КС груп"), суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання АТ КБ "Приватбанк" та закрив провадження в обох справах".

Нагадаємо: до Конституційного Суду України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності так званого "антиколомойського" закону.

Ініціаторами подання стали народні депутати від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко та Юлія Тимошенко. Подання підписали, зокрема, нардепи від "Батьківщини", депутатської групи "За майбутнє" та окремі народні депутати від "Слуги народу": Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк.