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В интересах Приватбанка: суд впервые применил "антиколомойский" закон

Суббота, 13 июня 2020, 18:22

Хозяйственный суд Киева 12 июня удовлетворил ходатайство государственного Приватбанка о закрытии производств по двум искам экс-акционеров финучреждения о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Приватбанка

Детали: Истцы требовали признать недействительными договоры купли-продажи акций финучреждения. Так называемый "антиколомойский" закон предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного вреда, но делает невозможным признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

Согласно ему, суд установил, что способ защиты своих прав, избранный истцами (признание недействительными сделок), не соответствует требованиям частей третьей и четвертой статьи пятой ГПК Украины, согласно которым единственным способом защиты прав истца по этим делам может быть возмещение ущерба в денежной форме.

Уточняется, что производство по делу подлежит прекращению на основании пункта седьмого заключительных и переходных положений банковского Закона №590-IX.

Дословно пресс-служба Приватбанка: "Это первое реальное применение банковского Закона 590-IX украинскими судами. Проанализировав материалы дел (№910 / 17630/19 по иску ООО "Реватис" и № 910/17541/19 по иску ООО "КС Групп"), суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства АО КБ "Приватбанк" и закрыл производство по обоим делам".

Напомним: в Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности так называемого "антиколомойського" закона.

Инициаторами представления стали народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и отдельные народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

Темы: Коломойскийсудзаконодательствоэкономика


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