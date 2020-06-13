Рєзніков розповів, що вже отримав результати тесту на коронавірус

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков здав тест на коронавірус і вже отримав результат.

Джерело: Рєзніков у коментарі УП, пресслужба Офісу президента у Телеграм

Деталі: Всі члени делегації, що 12 червня відвідали Париж, здали тести на коронавірус і вже знають результати. За словами Рєзнікова, у нього та у інших делегатів результат тесту – негативний.

Дослівно Офіс президента: "Після повернення з Франції українська делегація у повному складі пройшла ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію. У представників Офісу президента України та членів Кабінету міністрів результати тестів були негативними – COVID-19 не виявлено".

Нагадаємо: Олексій Рєзніков після відвідин Франції заявив, що зробив тест на Covid-19, і що такі тести зараз здаються після кожного відрядження.

В Офісі президента після позитивного тесту на коронавірус у Олени Зеленської пообіцяли інформувати громадськість про підтверджені випадки захворювання.