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Резников рассказал, что уже получил результаты теста на коронавирус

Суббота, 13 июня 2020, 19:30
Резников рассказал, что уже получил результаты теста на коронавирус

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сдал тест на коронавирус и уже получил результат.

Источник: Резников в комментарии УП, пресс-служба Офиса президента в Телеграм

Детали: Все члены делегации, которые 12 июня посетили Париж, сдали тесты на коронавирус и уже знают результаты. По словам Резникова, у него и у других делегатов результат теста - отрицательный.

Дословно Офис президента: "По возвращении из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета министров результаты тестов были отрицательными - COVID-19 не обнаружено".

Напомним: Резников после посещения Франции заявил, что сделал тест на Covid-19, и такие тесты сейчас делаются после каждой командировки.

В Офисе президента после положительного теста на коронавирус у Елены Зеленской пообещали информировать общественность о подтвержденных случаях заболевания.

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемияОфис президентаКабинет министров
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