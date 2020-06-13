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У Зеленського обіцяють говорити про всі випадки зараження коронавірусом в ОП

Субота, 13 червня 2020, 17:00
У Зеленського обіцяють говорити про всі випадки зараження коронавірусом в ОП

Президент України Володимир Зеленський обмежив зустрічі і знаходиться на частковому карантині після позитивного тесту на коронавірус у його дружини, при цьому Офіс президента буде інформувати про позитивні тести на Covid-19 серед співробітників.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря глави держави Юлії Мендель

Деталі: за словами Мендель, в ОП дотримуються всіх заходів безпеки: температурний скринінг, носіння масок, соціальне дистанціювання, є всі засоби індивідуальної безпеки, всі співробітники регулярно проходять тестування.

Пряма мова: "Офіс президента повідомляє про підтверджені випадки захворювання, як це було у випадку з першою леді Оленою Зеленською. Поки інформація, поширена соціальними мережами і анонімними джерелами - це інформаційний спалах. Якщо буде підтвердження про хворих - Офіс президента про це повідомить".

Нагадаємо:

  • У дружини президента Володимира Зеленського Олени лабораторно підтвердили коронавірус.
  • Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков та інші учасники делегації, яка 12 червня відвідала Париж, здали тести на коронавірус і очікують результату.

Теми: ЗеленськийкоронавірусОфіс президента
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