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У фракції «Слуга народу» прокоментували інформацію про відміну ЗНО

Субота, 13 червня 2020, 22:02

Заступниця очільника депутатської фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук наголосила, що сигнали про можливе повне скасування зовнішнього незалежного оцінювання є тривожними, а відміна ЗНО є неприпустимою.

Джерело: заява парламентарки у Facebook   

Пряма мова: "З’явилися тривожні сигнали про можливе повне скасування зовнішнього незалежного оцінювання. Про це пише освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Ця інформація офіційно поки не підтверджена, проте ми хочемо наголосити: відміна основної сесії ЗНО є неприпустимою, інакше є ризик повернутися до корупції і хабарництва в університетах".

Деталі: за її словами, ЗНО гарантує рівний і справедливий доступ талановитої молоді до вищої освіти і забезпечує однакові шанси вступити до найпрестижніших університетів завдяки знанням, а не хабарю за екзамен.

Кравчук з колегами закликає утриматись від ухвалення такого рішення та забезпечити проведення основної сесії ЗНО у безпечних умовах.

Нагадаємо: Евгенія Кравчук запропонувала ввести компенсації для тих, хто оплатив пробне ЗНО.

Українська правда
Теми: освітаСлуга народуМіносвіти


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