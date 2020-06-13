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"Слуга народу" пропонує ввести компенсації для тих, хто оплатив пробне ЗНО

Субота, 13 червня 2020, 21:18

Заступниця голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що батькам абітурієнтів мають компенсувати гроші за платне пробне ЗНО, яке скасували через епідемію коронавірусу.

Джерело: пост Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Останніми днями маємо все нові антирекорди захворюваності на COVID-19. Через це Кабмін вирішив скасувати пробне ЗНО, яке планувалося 15 та 17 червня. Оскільки ця послуга є платною, ми з колегами по фракції наполягаємо на тому, що гроші за неї мають компенсувати батькам абітурієнтів".

Деталі: За словами парламентарки, вона з колегами звернулася до Кабінету міністрів з вимогою розробити механізм повернення коштів за пробне ЗНО. Кравчук вважає, що компенсації мають виплачуватися з Фонду боротьби з COVID-19 за погодженням із бюджетним комітетом Верховної Ради.

Що передувало: Пізно ввечері 12 червня Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня. Пробне ЗНО можна пройти онлайн

При цьому можливість проведення в Україні основної сесії ЗНО в заплановані терміни буде оцінена 20-22 червня.

Українська правда
Теми: освітаВерховна РадаСлуга народу


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