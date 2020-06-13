"Слуга народу" пропонує ввести компенсації для тих, хто оплатив пробне ЗНО

Заступниця голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що батькам абітурієнтів мають компенсувати гроші за платне пробне ЗНО, яке скасували через епідемію коронавірусу.

Джерело: пост Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Останніми днями маємо все нові антирекорди захворюваності на COVID-19. Через це Кабмін вирішив скасувати пробне ЗНО, яке планувалося 15 та 17 червня. Оскільки ця послуга є платною, ми з колегами по фракції наполягаємо на тому, що гроші за неї мають компенсувати батькам абітурієнтів".

Деталі: За словами парламентарки, вона з колегами звернулася до Кабінету міністрів з вимогою розробити механізм повернення коштів за пробне ЗНО. Кравчук вважає, що компенсації мають виплачуватися з Фонду боротьби з COVID-19 за погодженням із бюджетним комітетом Верховної Ради.

Що передувало: Пізно ввечері 12 червня Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня. Пробне ЗНО можна пройти онлайн.

При цьому можливість проведення в Україні основної сесії ЗНО в заплановані терміни буде оцінена 20-22 червня.