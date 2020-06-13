Во фракции "Слуга народа" прокомментировали информацию об отмене ВНО

Заместитель главы депутатской фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что сигналы о возможной полной отмене внешнего независимого оценивания являются тревожными, а отмена ВНО недопустима.

Источник: заявление народного депутата в Facebook

Прямая речь: "Появились тревожные сигналы о возможной полной отмене внешнего независимого оценивания. Об этом пишет образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Эта информация официально пока не подтверждена, однако мы хотим подчеркнуть: отмена основной сессии ВНО недопустима, иначе есть риск вернуться к коррупции и взяточничестве в университетах".

Детали: по ее словам, ВНО гарантирует равный и справедливый доступ талантливой молодежи к высшему образованию и обеспечивает одинаковые шансы поступить в самые престижные университеты благодаря знаниям, а не взятке за экзамен.

Кравчук с коллегами призывает воздержаться от принятия такого решения и обеспечить проведение основной сессии ВНО в безопасных условиях.

Позже Кравчук отредактировала пост и изменила текст. Вместо заявления о возможной отмене ВНО она написала: "позицию по основному ВНО будем обсуждать на следующей неделе".

Напомним: Евгения Кравчук предложила ввести компенсации для тех, кто оплатил пробное ЗНО.