Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Во фракции "Слуга народа" прокомментировали информацию об отмене ВНО

Суббота, 13 июня 2020, 22:02

Заместитель главы депутатской фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что сигналы о возможной полной отмене внешнего независимого оценивания являются тревожными, а отмена ВНО недопустима.

Источник: заявление народного депутата в Facebook

Прямая речь: "Появились тревожные сигналы о возможной полной отмене внешнего независимого оценивания. Об этом пишет образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Эта информация официально пока не подтверждена, однако мы хотим подчеркнуть: отмена основной сессии ВНО недопустима, иначе есть риск вернуться к коррупции и взяточничестве в университетах".

Детали: по ее словам, ВНО гарантирует равный и справедливый доступ талантливой молодежи к высшему образованию и обеспечивает одинаковые шансы поступить в самые престижные университеты благодаря знаниям, а не взятке за экзамен.

Кравчук с коллегами призывает воздержаться от принятия такого решения и обеспечить проведение основной сессии ВНО в безопасных условиях.

 

Позже Кравчук отредактировала пост и изменила текст. Вместо заявления о возможной отмене ВНО она написала: "позицию по основному ВНО будем обсуждать на следующей неделе".

Напомним: Евгения Кравчук предложила ввести компенсации для тех, кто оплатил пробное ЗНО.

Украинская правда
Темы: образованиеСлуга народаМинобразования


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинцы заплатят 4,5 млн грн штрафов за нарушение карантина

обновленоВо фракции "Слуга народа" прокомментировали информацию об отмене ВНО

Резников рассказал, что уже получил результаты теста на коронавирус

В интересах Приватбанка: суд впервые применил "антиколомойский" закон

Всплеск эпидемии коронавируса произошел из-за смягчения карантина - Минздрав

Решения по COVID-19: усилить контроль, добавить транспорта и развести час пик

Все главные новости...
образование
Поручение Зеленского: пробное ВНО будет бесплатным и пройдет онлайн
"Слуга народа" предлагает ввести компенсации для тех, кто оплатил пробное ВНО
Основная сессия ВНО может не пройти в запланированный срок - Ляшко
Последние новости
00:01
фотоВойна на Донбассе: боевики попали снарядом в жилой дом в Широкином
23:49
В Москве за сутки от коронавируса умерли 50 человек
23:05
Украинцы заплатят 4,5 млн грн штрафов за нарушение карантина
22:33
Поручение Зеленского: пробное ВНО будет бесплатным и пройдет онлайн
22:02
обновленоВо фракции "Слуга народа" прокомментировали информацию об отмене ВНО
21:47
Дело Гандзюк: Мангер в больнице, активисты говорят об уклонении от суда
21:18
"Слуга народа" предлагает ввести компенсации для тех, кто оплатил пробное ВНО
20:55
картыВ воскресенье в Украине грозы и жара, возможен град
20:27
Британия: парад ко дню рождения королевы не состоится во второй раз за ее 68-летнее правление
19:40
"Динамо" побеждает "Зарю" и выходит на второе место
Все новости...