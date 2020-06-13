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Доручення Зеленського: пробне ЗНО буде безкоштовним і пройде онлайн

Субота, 13 червня 2020, 22:33
Доручення Зеленського: пробне ЗНО буде безкоштовним і пройде онлайн

Президент Володимир Зеленський доручив безкоштовно провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання у формі онлайн тестування.

Джерело: міністр фінансів Сергій Марченко у коментарі УП

Пряма мова: "У зв’язку зі зміною форми проходження пробного ЗНО президент дав доручення провести онлайн тестування безкоштовно. Загалом на проходження пробного ЗНО зареєструвалися понад 362 тисячі учасників. Сплачені кошти за його проходження у розмірі майже 53 млн гривень будуть компенсовані у повному обсязі".

Деталі: Про механізм повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО, міністр пообіцяв додатково поінформувати у понеділок, 15 червня.

Нагадаємо: раніше заступниця голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що батькам абітурієнтів мають компенсувати гроші за платне пробне ЗНО, яке скасували через епідемію коронавірусу.  

Українська правда

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Теми: освітаЗеленськийМінфін
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