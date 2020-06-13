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Поручение Зеленского: пробное ВНО будет бесплатным и пройдет онлайн

Суббота, 13 июня 2020, 22:33

Президент Владимир Зеленский поручил бесплатно провести пробное внешнее независимое оценивание в форме онлайн тестирования.

Источник: министр финансов Сергей Марченко в комментарии УП

Прямая речь: "В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривень будут компенсированы в полном объеме".

Детали: О механизме возврата средств, уплаченных за пробное ВНО, министр пообещал дополнительно проинформировать в понедельник, 15 июня.

Напомним: ранее заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что родителям абитуриентов должны компенсировать деньги за платное пробное ВНО, которое отменили из-за эпидемии коронавируса. 

Украинская правда
Темы: образованиеЗеленскийМинфин


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