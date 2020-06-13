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Українці заплатять 4,5 млн грн штрафів за порушення карантину

Субота, 13 червня 2020, 23:05

За час карантину правоохоронці склали більше 12,5 тисяч адмінпротоколів за порушення вимог безпеки, а суди вже винесли рішення про стягнення штрафів на суму 4,5 млн гривень.

Джерело: прес-служба Офісу президента з посиланням на очільника Національної поліції Ігоря Клименка

Дослівно: "Голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн".

Нагадаємо: раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, чи посилять карантин по всій країні через збільшення кількості заражень коронавірусом.

Українська правда
Теми: карантинполіціясуд


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