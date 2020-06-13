Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці заплатять 4,5 млн грн штрафів за порушення карантину

Субота, 13 червня 2020, 23:05
Українці заплатять 4,5 млн грн штрафів за порушення карантину

За час карантину правоохоронці склали більше 12,5 тисяч адмінпротоколів за порушення вимог безпеки, а суди вже винесли рішення про стягнення штрафів на суму 4,5 млн гривень.

Джерело: прес-служба Офісу президента з посиланням на очільника Національної поліції Ігоря Клименка

Дослівно: "Голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн".

Нагадаємо: раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, чи посилять карантин по всій країні через збільшення кількості заражень коронавірусом.

Українська правда
Теми: карантинполіціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: