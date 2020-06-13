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Украинцы заплатят 4,5 млн грн штрафов за нарушение карантина

Суббота, 13 июня 2020, 23:05
Украинцы заплатят 4,5 млн грн штрафов за нарушение карантина

За время карантина правоохранители составили более 12,5 тысяч админпротоколов за нарушения требований безопасности, а суды уже вынесли решения о взыскании штрафов на сумму 4,5 млн гривен.

Источник: пресс-служба Офиса президента со ссылкой на главу Национальной полиции Игоря Клименко

Дословно: "Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов из-за нарушения требований безопасности, суды вынесли решение по штрафам на 4,5 млн грн".

Напомним: ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, усилят ли карантин по всей стране из-за увеличения числа заражений коронавирусом.

Украинская правда

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Темы: карантинполициясуд
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