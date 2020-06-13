У Москві за добу від коронавірусу померли 50 осіб

За останню добу в Москві від коронавірусу загинули 50 людей.

Джерело: РБК з посиланням на оперативний штаб

Деталі: Загальна кількість летальних випадків в столиці РФ зросла до 3 281.

За даними на 13 червня в Москві підтверджено вже 204 428 випадків захворювання, з них за останню добу виявили 1 493 нових інфікованих. При цьому вилікувалися ще 1 534 людини.

Загальне число хворих в Росії склало 520 129, зафіксовано 6 829 летальних випадків від коронавірусу.

Нагадаємо: за минулу добу, 12 червня, в Україні виявили 753 заражених коронавірусом і зафіксували 10 летальних випадків.