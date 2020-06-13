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В Москве за сутки от коронавируса умерли 50 человек

Суббота, 13 июня 2020, 23:49

За последние сутки в Москве от коронавируса погибли 50 человек.

Источник: РБК со ссылкой на оперативный штаб

Детали: Общее число летальных исходов в столице РФ выросло до 3 281.

По данным на 13 июня в Москве подтверждено уже 204 428 случаев заболевания, из них за последние сутки выявили 1 493 новых инфицированных. При этом вылечились еще 1 534 человека.

Общее число заболевших в России составило 520 129, зафиксировано 6829 летальных исходов от коронавируса.

Напомним: За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине выявили 753 зараженных коронавирусом и зафиксировали 10 летальных случаев.

Темы: Росcияэпидемиякоронавирус


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