В Москве за сутки от коронавируса умерли 50 человек

За последние сутки в Москве от коронавируса погибли 50 человек.

Источник: РБК со ссылкой на оперативный штаб

Детали: Общее число летальных исходов в столице РФ выросло до 3 281.

По данным на 13 июня в Москве подтверждено уже 204 428 случаев заболевания, из них за последние сутки выявили 1 493 новых инфицированных. При этом вылечились еще 1 534 человека.

Общее число заболевших в России составило 520 129, зафиксировано 6829 летальных исходов от коронавируса.

Напомним: За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине выявили 753 зараженных коронавирусом и зафиксировали 10 летальных случаев.