Війна на Донбасі: бойовики поцілили в житловий будинок у Широкиному

Бойовики з мінометів 82-го калібру обстріляли житлові райони Широкиного на Донеччині, одна з мін влучила у будинок мирних жителів.

Джерело: повідомлення пресцентру Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації продовжують відверто нехтувати правилами ведення війни та Міжнародним гуманітарним правом.

Зокрема, вчора 12 червня, близько 20.00 російські найманці з тимчасово окупованої Саханки відкрили вогонь з мінометів калібру 82 мм по Широкиному. Одна із мін влучила у житловий будинок, майже вщент зруйнувавши його, а ще три розірвалися в безпосередній близькості від приватної будівлі. Інформація щодо наявності постраждалих громадян внаслідок ворожого обстрілу уточнюється".