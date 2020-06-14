Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Війна на Донбасі: бойовики поцілили в житловий будинок у Широкиному

Неділя, 14 червня 2020, 00:01

Бойовики з мінометів 82-го калібру обстріляли житлові райони Широкиного на Донеччині, одна з мін влучила у будинок мирних жителів.

Джерело: повідомлення пресцентру Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації продовжують відверто нехтувати правилами ведення війни та Міжнародним гуманітарним правом.

Зокрема, вчора 12 червня, близько 20.00 російські найманці з тимчасово окупованої Саханки відкрили вогонь з мінометів калібру 82 мм по Широкиному. Одна із мін влучила у житловий будинок, майже вщент зруйнувавши його, а ще три розірвалися в безпосередній близькості від приватної будівлі. Інформація щодо наявності постраждалих громадян внаслідок ворожого обстрілу уточнюється".

 
 

Українська правда
Теми: війнаООСДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради

Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом

COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу

В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення

Учасниця ультрамарафону, яку знайшли через 8 годин, померла

Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП

Усі головні новини...
війна
Бойовики здійснили 6 обстрілів й поранили одного військового
Бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Чи справді в Україні дискримінують російськомовних?
Останні новини
13:52
Стефанішина дала позитивний прогноз щодо безвізу після пандемії
13:51
У поліції думають, що пошкодити панно меморіального комплексу в Сваляві могла погода
13:45
ВАКС виніс перший тюремний вирок
13:40
"Укрпошта" отримала грант на 80 тисяч доларів для закупівлі платіжних терміналів у села
13:14
Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
13:14
Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради
13:12
Директорка школи дізналася про COVID-19 у себе і все ж пішла на роботу
13:06
У Мінцифри перевіряють мобільний інтернет у столиці та просять киян допомогти
12:50
Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом
12:48
Технічні проблеми із пробним ЗНО: у міністерстві розповіли, куди звертатися за допомогою
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!