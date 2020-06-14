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Война на Донбассе: боевики попали снарядом в жилой дом в Широкином

Воскресенье, 14 июня 2020, 00:01
Война на Донбассе: боевики попали снарядом в жилой дом в Широкином

Боевики из минометов 82-го калибра обстреляли жилые районы Широкиного на Донетчине, одна из мин попала в дом мирных жителей.

Источник: сообщение прессцентра Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и Международным гуманитарным правом.

В частности, вчера, 12 июня, около 20.00 российские наемники с временно оккупированной Саханки открыли огонь из минометов калибра 82 мм по Широкиному. Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного домовладения. Информация о наличии пострадавших граждан в результате вражеского обстрела уточняется".

 
 

Украинская правда
Темы: войнаООСДонбасс
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