Поліція затримала більше 100 протестувальників у Лондоні

Поліція заарештувала більше 100 учасників антирасистських протестів у Лондоні.

Джерело: поліція Лондона у Twitter

Дослівно: "Станом на 21:00 більше 100 осіб були заарештовані під час акцій протесту за порушення миру, заворушення, напади на правоохоронців, володіння зброєю, зберігання наркотиків та вживання алкоголю".

As of 21:00hrs more than 100 people have been arrested during today's protest for offences including breach of the peace, violent disorder, assault on officers, possession of an offensive weapon, possession of class A drugs, and drunk and disorder.