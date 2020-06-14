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Поліція затримала більше 100 протестувальників у Лондоні

Неділя, 14 червня 2020, 03:41

Поліція заарештувала більше 100 учасників антирасистських протестів у Лондоні. 

Джерело: поліція Лондона у Twitter

Дослівно: "Станом на 21:00 більше 100 осіб були заарештовані під час акцій протесту за порушення миру, заворушення, напади на правоохоронців, володіння зброєю, зберігання наркотиків та вживання алкоголю".

Що передувало: Поліція Лондона наклала обмеження на кілька груп активістів напередодні запланованих протестів у столиці в ці вихідні.

Прем’єр Британії Борис Джонсон закликав учасників  акцій проти расизму "не цензурувати минуле" та утриматися від  участі у протестах. 

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Нагадаємо

  • У Міннеаполісі після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
  • Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.
  • Протести охопили всю країну. Щонайменше 25 міст запровадили комендантську годину.

Українська правда
Теми: Велика Британіямітинги


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