Полиция задержала более 100 протестующих в Лондоне
Полиция арестовала более 100 участников антирасистских протестов в Лондоне.
Источник: полиция Лондона в Twitter
Дословно: "По состоянию на 21:00 более 100 человек были арестованы во время акций протеста за нарушение мира, беспорядки, нападения на правоохранителей, владение оружием, хранение наркотиков и употребления алкоголя".
As of 21:00hrs more than 100 people have been arrested during today's protest for offences including breach of the peace, violent disorder, assault on officers, possession of an offensive weapon, possession of class A drugs, and drunk and disorder.
— MPS Events (@MetPoliceEvents) June 13, 2020
Что предшествовало: Полиция Лондона наложила ограничения на несколько групп активистов накануне запланированных протестов в столице в эти выходные.
Премьер Британии Борис Джонсон призвал участников акций против расизма "не цензурировать прошлое" и воздержаться от участия в протестах.
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Напомним:
- В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Офицер полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании Флойда, был арестован.
- Протесты охватили всю страну. Не менее 25 городов ввели комендантский час.