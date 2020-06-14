Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала более 100 протестующих в Лондоне

Воскресенье, 14 июня 2020, 03:41

Полиция арестовала более 100 участников антирасистских протестов в Лондоне.

Источник: полиция Лондона в Twitter

Дословно: "По состоянию на 21:00 более 100 человек были арестованы во время акций протеста за нарушение мира, беспорядки, нападения на правоохранителей, владение оружием, хранение наркотиков и употребления алкоголя".

Что предшествовало: Полиция Лондона наложила ограничения на несколько групп активистов накануне запланированных протестов в столице в эти выходные.

Премьер Британии Борис Джонсон призвал участников акций против расизма "не цензурировать прошлое" и воздержаться от участия в протестах. 

Читайте также: "Начнется мародерство – начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США

Напомним:

  • В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Офицер полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании Флойда, был арестован.
  • Протесты охватили всю страну. Не менее 25 городов ввели комендантский час.

Украинская правда
Темы: Великобританиямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: РФ вывела в Черное море свой корвет для перехвата коммерческих судов
Парламент Британии раскритиковал правительство за "крайне недостаточные" санкции против "ЧВК Вагнер"
Британский МИД опасается атак России на гражданские корабли в Черном море
Последние новости
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
Все новости...
Реклама: