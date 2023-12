Полиция задержала более 100 протестующих в Лондоне

Полиция арестовала более 100 участников антирасистских протестов в Лондоне.

Источник: полиция Лондона в Twitter

Дословно: "По состоянию на 21:00 более 100 человек были арестованы во время акций протеста за нарушение мира, беспорядки, нападения на правоохранителей, владение оружием, хранение наркотиков и употребления алкоголя".

As of 21:00hrs more than 100 people have been arrested during today's protest for offences including breach of the peace, violent disorder, assault on officers, possession of an offensive weapon, possession of class A drugs, and drunk and disorder.