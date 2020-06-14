Полиция задержала более 100 протестующих в Лондоне

Полиция арестовала более 100 участников антирасистских протестов в Лондоне.

Источник: полиция Лондона в Twitter

Дословно: "По состоянию на 21:00 более 100 человек были арестованы во время акций протеста за нарушение мира, беспорядки, нападения на правоохранителей, владение оружием, хранение наркотиков и употребления алкоголя".

As of 21:00hrs more than 100 people have been arrested during today's protest for offences including breach of the peace, violent disorder, assault on officers, possession of an offensive weapon, possession of class A drugs, and drunk and disorder. — MPS Events (@MetPoliceEvents) June 13, 2020

Что предшествовало: Полиция Лондона наложила ограничения на несколько групп активистов накануне запланированных протестов в столице в эти выходные.

Премьер Британии Борис Джонсон призвал участников акций против расизма "не цензурировать прошлое" и воздержаться от участия в протестах.

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Напомним: