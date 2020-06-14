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Полиция задержала более 100 протестующих в Лондоне

Воскресенье, 14 июня 2020, 03:41

Полиция арестовала более 100 участников антирасистских протестов в Лондоне.

Источник: полиция Лондона в Twitter

Дословно: "По состоянию на 21:00 более 100 человек были арестованы во время акций протеста за нарушение мира, беспорядки, нападения на правоохранителей, владение оружием, хранение наркотиков и употребления алкоголя".

Что предшествовало: Полиция Лондона наложила ограничения на несколько групп активистов накануне запланированных протестов в столице в эти выходные.

Премьер Британии Борис Джонсон призвал участников акций против расизма "не цензурировать прошлое" и воздержаться от участия в протестах. 

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Напомним:

  • В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Офицер полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании Флойда, был арестован.
  • Протесты охватили всю страну. Не менее 25 городов ввели комендантский час.

Украинская правда
Темы: Великобританиямитинги


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