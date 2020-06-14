Від коронавірусу вилікувались більше 4 млн людей
Неділя, 14 червня 2020, 04:35
З початку пандемії від коронавірусу вилікувались 4 мільйони 35 тисяч осіб.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Жертвами хвороби за цей час стали 432 тисячі осіб. Активними ж залишаються 3 мільйони 391 тисячі випадків зараження.
Найбільше осіб одужали в США – 854 тисячі. У Бразилії COVID-19 побороли 437 тисяч людей, у Росії – 274 тисяч, в Італії – 174 тисячі, у Німеччині – майже 172 тисячі, в Індії – 162 тисяч та 150 тисяч в Туреччині.
Водночас на сайті відсутні дані про кількість тих, хто поборов хворобу у Великій Британії, Іспанії, Швеції та Нідерландах.
Нагадаємо:
- За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом. Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.
- Найбільше випадків 12 червня зафіксовано на Львівщині – 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві – 72.
- Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30 506 людей, померли – 880, одужали – 13 976.
Українська правда