Від коронавірусу вилікувались більше 4 млн людей

З початку пандемії від коронавірусу вилікувались 4 мільйони 35 тисяч осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Жертвами хвороби за цей час стали 432 тисячі осіб. Активними ж залишаються 3 мільйони 391 тисячі випадків зараження.

Найбільше осіб одужали в США – 854 тисячі. У Бразилії COVID-19 побороли 437 тисяч людей, у Росії – 274 тисяч, в Італії – 174 тисячі, у Німеччині – майже 172 тисячі, в Індії – 162 тисяч та 150 тисяч в Туреччині.

Водночас на сайті відсутні дані про кількість тих, хто поборов хворобу у Великій Британії, Іспанії, Швеції та Нідерландах.

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