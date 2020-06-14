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От коронавируса вылечились больше 4 млн человек

Воскресенье, 14 июня 2020, 04:35
От коронавируса вылечились больше 4 млн человек

С начала пандемии от коронавируса вылечились 4 миллиона 35 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Жертвами болезни за это время стали 432 тысячи человек. Активными же остаются 3 миллиона 391 тысяча случаев заражения.

Больше всего человек выздоровели в США – 854 тысячи. В Бразилии COVID-19 победили 437 тысяч человек, в России – 274 тысячи, в Италии – 174 тысячи, в Германии – почти 172 тысяч, в Индии – 162 тысячи и 150 тысяч в Турции.

В то же время на сайте отсутствуют данные о количестве тех, кто поборол болезнь в Великобритании, Испании, Швеции и Нидерландах.

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом. Умерло за сутки 10 пациентов, выздоровело – 409.
  • Больше всего случаев 12 июня зафиксировано во Львовской области – 132. На Закарпатье обнаружили 77 случаев, в Киеве – 72.
  • Всего с начала эпидемии в Украине заболело 30 506 человек, умерло – 880, выздоровело – 13976.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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