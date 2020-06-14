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В Іраку ракетами атакували базу із військовими США

Неділя, 14 червня 2020, 05:28
Ілюстративне фото

Дві ракети "Катюша" вибухнули на території бази Табір Таджі в Іраку, де перебувають американські військові.

Джерело: Reuters

Деталі: Про постраждалих від нападу не повідомляється. Також невідомо, чи ракети завдали шкоди об’єктам бази. 

Відповідальність за атаку наразі ніхто на себе не взяв. 

Нагадаємо:

  • 14 березня стався ракетний обстріл військової бази під Багдадом, де розміщені військові США й Великої Британії.
  • Табір Таджі - іракська база, де розміщуються співробітники очолюваної США Міжнародної коаліції з підготовки та консультування антитерористичних місій.

Українська правда
Теми: ІракСШАтероризм


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