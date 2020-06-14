В Іраку ракетами атакували базу із військовими США
Неділя, 14 червня 2020, 05:28
Дві ракети "Катюша" вибухнули на території бази Табір Таджі в Іраку, де перебувають американські військові.
Джерело: Reuters
Деталі: Про постраждалих від нападу не повідомляється. Також невідомо, чи ракети завдали шкоди об’єктам бази.
Відповідальність за атаку наразі ніхто на себе не взяв.
Нагадаємо:
- 14 березня стався ракетний обстріл військової бази під Багдадом, де розміщені військові США й Великої Британії.
- Табір Таджі - іракська база, де розміщуються співробітники очолюваної США Міжнародної коаліції з підготовки та консультування антитерористичних місій.
Українська правда