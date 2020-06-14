В Іраку ракетами атакували базу із військовими США

Дві ракети "Катюша" вибухнули на території бази Табір Таджі в Іраку, де перебувають американські військові.

Джерело: Reuters

Деталі: Про постраждалих від нападу не повідомляється. Також невідомо, чи ракети завдали шкоди об’єктам бази.

Відповідальність за атаку наразі ніхто на себе не взяв.

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