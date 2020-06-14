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Базу с военными США ракетами атаковали в Ираке

Воскресенье, 14 июня 2020, 05:28
Иллюстративное фото

Две ракеты "Катюша" взорвались на территории базы Лагерь Таджи в Ираке, где находятся американские военные.

Источник: Reuters

Детали: О пострадавших от нападения не сообщается. Также неизвестно, нанесли ли ракеты ущерб объектам базы.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Напомним:

  • 14 марта произошел ракетный обстрел военной базы под Багдадом, где размещены военные США и Великобритании.
  • Лагерь Таджи – иракская база, где размещаются сотрудники возглавляемой США Международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий.

Украинская правда
Темы: ИракСШАтерроризм


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