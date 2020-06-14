Базу с военными США ракетами атаковали в Ираке
Воскресенье, 14 июня 2020, 05:28
Две ракеты "Катюша" взорвались на территории базы Лагерь Таджи в Ираке, где находятся американские военные.
Источник: Reuters
Детали: О пострадавших от нападения не сообщается. Также неизвестно, нанесли ли ракеты ущерб объектам базы.
Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.
Напомним:
- 14 марта произошел ракетный обстрел военной базы под Багдадом, где размещены военные США и Великобритании.
- Лагерь Таджи – иракская база, где размещаются сотрудники возглавляемой США Международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий.
Украинская правда