Две ракеты "Катюша" взорвались на территории базы Лагерь Таджи в Ираке, где находятся американские военные.

Источник: Reuters

Детали: О пострадавших от нападения не сообщается. Также неизвестно, нанесли ли ракеты ущерб объектам базы.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Напомним: