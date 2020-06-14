Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі загинув військовий, ще двоє отримали поранення – ООС

Неділя, 14 червня 2020, 07:18
На Донбасі загинув військовий, ще двоє отримали поранення – ООС

13 червня російські окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український захисник загинув, ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї". 

Деталі: Поблизу Луганського найманці застосовували артилерійські системи калібру 122 мм, випустивши у бік наших позицій півсотні снарядів.

Біля Кримського бойовики використовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Окрім того, ворог вів вогонь біля Попасної, Троїцького, Новозванівки, Пищевика, Катеринівки. 

Неподалік Авдіївки, Новотроїцького, Славного, Старогнатівки і Богданівки агресор обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За даними розвідки, бійці Об’єднаних сил знищили трьох та поранили щонайменше двох російських окупантів

Від початку поточної доби російські збройні формування тричі відкривали вогонь неподалік населеного пункту Луганське.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: