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На Донбасі загинув військовий, ще двоє отримали поранення – ООС

Неділя, 14 червня 2020, 07:18

13 червня російські окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український захисник загинув, ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї". 

Деталі: Поблизу Луганського найманці застосовували артилерійські системи калібру 122 мм, випустивши у бік наших позицій півсотні снарядів.

Біля Кримського бойовики використовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Окрім того, ворог вів вогонь біля Попасної, Троїцького, Новозванівки, Пищевика, Катеринівки. 

Неподалік Авдіївки, Новотроїцького, Славного, Старогнатівки і Богданівки агресор обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За даними розвідки, бійці Об’єднаних сил знищили трьох та поранили щонайменше двох російських окупантів

Від початку поточної доби російські збройні формування тричі відкривали вогонь неподалік населеного пункту Луганське.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі


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