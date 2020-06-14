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На Донбассе погиб военный, еще двое получили ранения – ООС

Воскресенье, 14 июня 2020, 07:18
На Донбассе погиб военный, еще двое получили ранения – ООС

13 июня российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский защитник погиб, еще двое военнослужащих получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Вблизи Луганского наемники применяли артиллерийские системы калибра 122 мм, выпустив в сторону наших позиций полсотни снарядов.

У Крымского боевики использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, противник вел огонь у Попасной, Троицкого, Новозвановки, Пищевика и Катериновки.

Неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки агрессор обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным разведки, бойцы Объединенных сил уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских оккупантов

С начала текущих суток российские вооруженные формирования трижды открывали огонь недалеко от населенного пункта Луганское.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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