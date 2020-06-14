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У Бразилії від Covid-19 за добу померли 890 осіб, заразилися більше 20 тисяч

Неділя, 14 червня 2020, 08:29
У Бразилії від Covid-19 за добу померли 890 осіб, заразилися більше 20 тисяч

За останніми даними, за добу в Бразилії померли 890 заражених кононавірусом людей.

Джерело: інформація, опублікована на сайті Worldometer

Деталі: таким чином 13 червня Бразилія стала лідером по смертності від Covid-19.

Загалом в країні з початку епідемії коронавірус забрав життя 42 791 особи. Крім того, в Бразилії зафіксували і найбільше число нових заражень - 20 894.

Нагадаємо: за минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 нових заражених коронавірусом і 10 летальних випадків.

Українська правда
Теми: коронавірусБразиліяепідемія
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