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В Бразилии от Covid-19 за сутки умерли 890 человек, заразились больше 20 тысяч

Воскресенье, 14 июня 2020, 08:29

По последним данным, за сутки в Бразилии скончались 890 зараженных кононавирусом людей.

Источник: информация, опубликованная на сайте Worldometer

Детали: Таким образом, 13 июня Бразилия стала лидером по смертности от Covid-19. Кроме того, в Бразилии зафиксировали и наибольшее число новых заражений - 20 894.

Напомним: За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом и 10 летальных случаев.

Украинская правда
Темы: коронавирусБразилияэпидемия


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