Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бразилии от Covid-19 за сутки умерли 890 человек, заразились больше 20 тысяч

Воскресенье, 14 июня 2020, 08:29
В Бразилии от Covid-19 за сутки умерли 890 человек, заразились больше 20 тысяч

По последним данным, за сутки в Бразилии скончались 890 зараженных кононавирусом людей.

Источник: информация, опубликованная на сайте Worldometer

Детали: Таким образом, 13 июня Бразилия стала лидером по смертности от Covid-19. Кроме того, в Бразилии зафиксировали и наибольшее число новых заражений - 20 894.

Напомним: За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом и 10 летальных случаев.

Украинская правда
Темы: коронавирусБразилияэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
Все новости...
Реклама: