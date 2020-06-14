В Бразилии от Covid-19 за сутки умерли 890 человек, заразились больше 20 тысяч

По последним данным, за сутки в Бразилии скончались 890 зараженных кононавирусом людей.

Источник: информация, опубликованная на сайте Worldometer

Детали: Таким образом, 13 июня Бразилия стала лидером по смертности от Covid-19. Кроме того, в Бразилии зафиксировали и наибольшее число новых заражений - 20 894.

Напомним: За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом и 10 летальных случаев.