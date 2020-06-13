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Антирекорд: в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки

Суббота, 13 июня 2020, 09:07
Антирекорд: в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом.

Источник: данные СНБО

Детали: Умерло за сутки 10 пациентов, выздоровело – 409.

Больше всего случаев 12 июня зафиксировано во Львовской области – 132. На Закарпатье обнаружили 77 случаев, в Киеве – 72.

Всего с начала эпидемии в Украине заболело 30 506 человек, умерло - 880, выздоровело - 13976.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория:

  • Перед этим двое суток в Украине фиксировали более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил єту ситуацию "устранением очереди" из тест-образцов.
  • Президент Владимир Зеленский призвал правительство срочно установить причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине и только после этого решать, нужно ли ужестояать карантин.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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