Антирекорд: в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки
Суббота, 13 июня 2020, 09:07
За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом.
Источник: данные СНБО
Детали: Умерло за сутки 10 пациентов, выздоровело – 409.
Больше всего случаев 12 июня зафиксировано во Львовской области – 132. На Закарпатье обнаружили 77 случаев, в Киеве – 72.
Всего с начала эпидемии в Украине заболело 30 506 человек, умерло - 880, выздоровело - 13976.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- Перед этим двое суток в Украине фиксировали более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил єту ситуацию "устранением очереди" из тест-образцов.
- Президент Владимир Зеленский призвал правительство срочно установить причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине и только после этого решать, нужно ли ужестояать карантин.
Украинская правда