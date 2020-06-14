В Україні виявили ще 648 заражених коронавірусом, 9 осіб померли
Неділя, 14 червня 2020, 09:07
За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Повідомляється про 9 летальніх випадків, а також про 106 осіб, що подолали вірус.
Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 31 154 позитивних результати на Covid-19.
Наразі хворіє 16 163 особи, 14 082 одужали, 889 - померли.
У розрізі областей ситуація виглядає наступним чином:
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо: 12 червня в Україні зафіксували антирекорд - 753 випадки зараження коронавірусом.
Українська правда