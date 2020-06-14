В Украине выявили еще 648 зараженных коронавирусом, 9 человек погибли

За прошедшие сутки, 13 июня в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек

Источник: данные СНБО

Детали: Сообщается о 9 летальных случаях, а также о 106 людях, преодолевших вирус.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19.

Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.

В разрезе областей ситуация выглядит следующим образом:

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 12 июня в Украине зафиксировали антирекорд - 753 случая заражения коронавирусом.