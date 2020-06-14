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В Украине выявили еще 648 зараженных коронавирусом, 9 человек погибли

Воскресенье, 14 июня 2020, 09:07

За прошедшие сутки, 13 июня в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек

Источник: данные СНБО

Детали: Сообщается о 9 летальных случаях, а также о 106 людях, преодолевших вирус.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19.

Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.

 

В разрезе областей ситуация выглядит следующим образом:

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Напомним: 12 июня в Украине зафиксировали антирекорд - 753 случая заражения коронавирусом.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина


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