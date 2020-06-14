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Епідемія у Києві: ще 66 хворих та одна смерть від коронавірусу

Неділя, 14 червня 2020, 09:46
Епідемія у Києві: ще 66 хворих та одна смерть від коронавірусу

Протягом суботи, 13 червня, у столиці виявили ще 66 заражених коронавірусом, також зафіксували 1 летальний випадок.

Джерело: оновлені дані РНБО, мер Києва Віталій Кличко в Телеграм

Деталі: як випливає зі свіжої інформації, у Києві за минулу добу Covid-19 діагностували у 66 хворих, загалом кількість виявлених заражень коронавірусом в місті досягла позначки 3 904.

З початку епідемії померли 88 інфікованих осіб, в тому числі одна людина загинула у суботу.

Пряма мова Кличка: "Захворіли 37 жінок віком від 24 до 80 рокiв, 25 чоловікiв віком від 18 до 62 рокiв, 3 дівчинки - одній 4 роки, двом - по 11 і хлопчик, якому 9 років. Захворіли, зокрема, 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 12. У Солом‘янському - 11. В Голосіївському та Деснянському - по 8 випадків".

Нагадаємо: У п’ятницю, 12 червня, у Києві виявили 72 нових випадки коронавірусу, двоє хворих померли.   

Українська правда
Теми: Київепідеміякоронавірус
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