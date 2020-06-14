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Эпидемия в Киеве: еще 66 больных и одна смерть от коронавируса

Воскресенье, 14 июня 2020, 09:46
Эпидемия в Киеве: еще 66 больных и одна смерть от коронавируса

В течение субботы, 13 июня, в столице обнаружили еще 66 зараженных коронавирусом, также зафиксировали 1 летальный случай.

Источник: обновленные данные СНБО, мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: как следует из свежей информации, в Киеве за минувшие сутки Covid-19 диагностировали у 66 больных, в целом количество выявленных заражений коронавирусом в городе достигло отметки 3 904.

С начала эпидемии умерли 88 инфицированных, в том числе один человек погиб в субботу.

Прямая речь Кличко: "Заболели 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, 3 девочки - одной 4 года, двум - по 11 и мальчик, которому 9 лет. Заболели, в частности, 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 12. В Соломенском – 11, в Голосеевском и Деснянском - по 8 случаев".

Напомним: В пятницу, 12 июня, в Киеве обнаружили 72 новых случая коронавируса, двое больных умерли.

Украинская правда
Темы: Киевэпидемиякоронавирус
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