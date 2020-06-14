Онлайн та офлайн: в уряді роз’яснили спосіб проведення пробного ЗНО

Українські випускники зможуть пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання онлайн та офлайн.

Джерело: роз’яснення міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Деталі: за словами чиновника, будь-який учень зможе здати пробне ЗНО через особистий кабінет. При цьому у Кабміні передбачили і проведення пробного ЗНО офлайн.

Пряма мова: "Будь-яка дитина зможе через свій особистий кабінет зайти, отримати відповідну форму, отримати завдання на ЗНО, пройти це ЗНО і відправити потім на перевірку. Якщо немає такої можливості зробити це через особистий кабінет, то дитина повинна прийти до закладу освіти, де планувалося проходження пробного ЗНО, там його зустріне відповідний інспектор, який передасть йому (учню - УП) зошит з формою зі всіма завданнями, він виконає ці завдання вдома і потім надішле на відповідну перевірку. Це рішення було прийнято у зв’язку з тим, що є велика кількість дітей, які зареєструвалися на проходження пробного ЗНО".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський доручив безкоштовно провести пробне ЗНО у формі онлайн тестування.