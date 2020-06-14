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Онлайн и офлайн: в правительстве разъяснили способ проведения пробного ВНО

Воскресенье, 14 июня 2020, 10:33

Украинские выпускники смогут пройти пробное внешнее независимое оценивание онлайн и офлайн.

Источник: разъяснение министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: по словам чиновника, любой ученик сможет сдать пробное ВНО через личный кабинет. При этом в Кабмине предусмотрели и проведение пробного ВНО в офлайн-режиме.

Прямая речь: "Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить затем на проверку. Если нет такой возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного ВНО, там его встретит соответствующий инспектор, который передаст ему (ученику - УП) тетрадь с формой со всеми заданиями, он выполнит эти задания дома и потом пришлет на соответствующую проверку. Это решение было принято в связи с тем, что есть большое количество детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО".

Напомним: Президент Владимир Зеленский поручил бесплатно провести пробное ВНО в форме онлайн тестирования.

Светлана Кизилова, УП
Темы: образованиеМинобразованияМинздрав


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