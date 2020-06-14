Глава РПЦ у храмі збройних сил РФ прочитав "антикоронавірусну" молитву
Неділя, 14 червня 2020, 11:59
Патріарх Московський і всієї Русі Кирил прочитав в головному храмі Збройних сил Росії молитву про порятунок від коронавірусу.
Джерело: РИА Новости
Деталі: У неділю, 14 червня, в підмосковній Кубинці патріарх Кирил освятив собор головного храму Збройних сил РФ, після чого почав у ньому божественну літургію. Він помолився про позбавлення від коронавірусу ( "від згубної пошесті") і прочитав молитву про захисників Росії, загиблих і постраждалих.
Перед цим в головний храм ЗС РФ доставили ікони покровителів російських військ.
Нагадаємо: За останню добу в Москві від коронавірусу померли 50 осіб.