Глава РПЦ у храмі збройних сил РФ прочитав "антикоронавірусну" молитву

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил прочитав в головному храмі Збройних сил Росії молитву про порятунок від коронавірусу.

Джерело: РИА Новости

Деталі: У неділю, 14 червня, в підмосковній Кубинці патріарх Кирил освятив собор головного храму Збройних сил РФ, після чого почав у ньому божественну літургію. Він помолився про позбавлення від коронавірусу ( "від згубної пошесті") і прочитав молитву про захисників Росії, загиблих і постраждалих.

Перед цим в головний храм ЗС РФ доставили ікони покровителів російських військ.

Нагадаємо: За останню добу в Москві від коронавірусу померли 50 осіб.