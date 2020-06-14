Глава РПЦ в храме вооруженных сил РФ прочитал "антикоронавирусную" молитву
Воскресенье, 14 июня 2020, 11:59
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прочел в главном храме Вооруженных сил России молитву об избавлении от коронавируса.
Источник: РИА Новости
Детали: В воскресенье, 14 июня, в подмосковной Кубинке патриарх Кирилл освятил собор главного храма Вооруженных сил РФ, после чего начал в нем божественную литургию. Он помолился об избавлении от коронавируса ("от губительного поветрия") и прочел молитву о защитниках России, погибших и пострадавших.
Перед этим в главный храм ВС РФ доставили иконы покровителей российских войск.
Напомним: За последние сутки в Москве от коронавируса сконались 50 человек.