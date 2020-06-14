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На Одещині зникла учасниця маратону, її шукали 8 годин

Неділя, 14 червня 2020, 13:05
На Одещині зникла учасниця маратону, її шукали 8 годин

Під час спортивних змагань "Ультра-Трейл Куяльник" на Одещині зникла учасниця Катерина Катющева. Дівчину шукали інші учасники маратону, поліція та волонтери.

Джерело: пресслужба Національної поліції Одещини, речник Одеської облдержадміністрації Денис Соколов у Facebook

Деталі: Зниклу дівчину знайшли через 8 годин пошуків. Виявилося, що вона отримала тепловий удар, а потім переохолодження.

Інформація про зникнення дівчини з’явилася ще в суботу, 13 червня, спершу забив на сполох інший учасник  "Ультра-Трейл-Куяльника" Ігор Мишко. Спортсменка  відстала від інших учасників забігу на другій годині змагання, і її вже ніхто не бачив.

 
Катерина Катющева

Згодом про інцидент повідомили на сайті Нацполіції Одеської області.

Першими до пошуків Катерини Катющевої долучилися інші учасники спортивного заходу, однак безуспішно. Після цього на місце маратону прибули кінологи із собаками. Дівчину спільними зусиллями знайшли близко першої години ночі 14 червня - після восьми годин активних пошуків.

Учасниця змагання спершу зазнала теплового удару, а згодом, коли звечоріло, отримала переохолодження.

Пошуки ускладнювало те, що маратон відбувався в Куяльницькому лимані: вдень там було дуже спекотно, а вночі  холодно. Крім того, ввечері пішов дощ, через що частину лиману почало підтоплювати.

Наразі дівчина знаходиться в лікарні, її здоров’ю нічого не загрожує.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що Катющева померла від інсульту.

 
 

Українська правда

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Теми: Одеська областьнадзвичайна подія
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