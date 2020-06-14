На Одесчине исчезла участница марафона, ее искали 8 часов

В Одесской области исчезла участница марафона Екатерина Катющева, ее искали 8 часов

Во время спортивных соревнований "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева. Девушку искали другие участники марафона, полиция и волонтеры.

Источник: пресс-служба Национальной полиции Одесской области, представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook

Детали: Пропавшую девушку нашли через 8 часов поисков. Оказалось, что она получила тепловой удар, а затем переохлаждение.

Информация об исчезновении девушки появилась еще в субботу, 13 июня, сначала забил тревогу другой участник "Ультра-Трейл-Куяльника" Игорь Мишко. Спортсменка отстала от других участников забега через два часа соревнования, и ее уже никто не видел.

Екатерина Катющева

Впоследствии об инциденте сообщили на сайте Нацполиции Одесской области.

Первыми к поискам Екатерины Катющевой присоединились другие участники спортивного мероприятия, однако безуспешно. После этого на место марафона прибыли кинологи с собаками. Девушку совместными усилиями нашли около часа ночи 14 июня - после восьми часов активных поисков.

Участница соревнования сначала пострадала от теплового удара, а потом, когда стемнело, получила переохлаждение.

Поиски осложняло то, что марафон проиходил в Куяльницком лимане: днем ​​там было очень жарко, а ночью холодно. Кроме того, вечером пошел дождь, из-за чего часть лимана начало подтапливать.

Сейчас девушка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает.

Обновлено: Позже стало известно, что Катющева умерла от инсульта.