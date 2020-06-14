Учасниця ультрамарафону, яку знайшли через 8 годин, померла

Учасниця спортивних змагань "Ультра-Трейл Куяльник" на Одещині Катерина Катющева, яку раніше знайшли після 8 годин пошуків, померла.

Джерело: речник Одеської облдержадміністрації Денис Соколов у Facebook

Дослівно: "На жаль, 10 хвилин тому Катя пішла з життя. Інсульт.

Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без свідомості в пустелі при температурі під 40 градусів".

Що передувало: Під час ультрамарафону "Ультра-Трейл Куяльник" на Одещині зникла учасниця Катерина Катющева.

Дівчину знайшли через 8 годин пошуків. Виявилося, що вона отримала тепловий удар, а потім переохолодження.