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Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Воскресенье, 14 июня 2020, 21:01
Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла
Фото с Facebook Игоря Мишко

Участница соревнований "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области Екатерина Катющева, которую ранее нашли после 8 часов поисков, умерла.

Источник: пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook

Дословно: "К сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт.

Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов".

Что предшествовало: Во время ультрамарафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева.

Девушку нашли через 8 часов поисков. Оказалось, что она получила тепловой удар, а затем переохлаждение.

Украинская правда

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Темы: Одесская областьспорт
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