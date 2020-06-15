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Кабмін досі працює над Програмою дій уряду – міністр

Понеділок, 15 червня 2020, 02:55

Програма діяльності уряду вже нараховує кілька десятків сторінок та структурована по кожному міністерству. 

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Зараз документ містить кілька десятків сторінок. Він структурований по кожному міністерству. Фактично, ми поєднали частину, яка дає певні дороговкази, та враховує те, що було у програмі президента Зеленського і політичної партії "Слуга народу".

Деталі: Немчинов нагадав, що перша редакція Програми, яка провалилась в Раді, вносилась до парламенту "з колін" через пандемію коронавірусу. 

Міністр також стверджує, що у другій редакцій уряд намагався врахувати багато пропозицій, які надходили під час обговорень попередньої версії. 

Що передувало: 4 червня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документу була гостро розкритикована нардепами.  Планувалось, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня. 

Нагадаємо:

  • Законодавство України визначає, що Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду. 
  • Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати Програму та розглянути її повторно не пізніше чим через 15 днів після такого рішення. 

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівВерховна РадаШмигаль


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