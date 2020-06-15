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Кабмин до сих пор работает над Программой действий правительства – министр

Понедельник, 15 июня 2020, 02:55
Кабмин до сих пор работает над Программой действий правительства – министр

Программа деятельности правительства уже насчитывает несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Сейчас документ содержит несколько десятков страниц. Он структурирован по каждому министерству. Фактически, мы объединили часть, которая дает определенные указатели, и учитывает то, что было в программе президента Зеленского и политической партии "Слуга народа".

Детали: Немчинов напомнил, что первая редакция Программы, которая провалилась в Раде, вносилась в парламент "с колен" из-за пандемии коронавируса.

Министр также утверждает, что во второй редакции правительство пыталось учесть много предложений, которые поступали во время обсуждений предыдущей версии.

Что предшествовало: 4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Напомним:

  • Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.
  • Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровВерховная РадаШмыгаль
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