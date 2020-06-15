У Донецькій області зафіксували антирекорд добової захворюваності на COVID-19

Протягом 14 червня у Донецькій області підтвердили 42 нових випадки зараження коронавірусом.

Джерело: голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова: "Антирекорд із захворюваності на COVID-19 зафіксовано на Донеччині протягом цієї доби, 14 червня: 42 нові випадки".

Деталі: Найбільше хворих виявили у Краматорську – 8. У Дружківці із 6 зафіксованих випадків – 5 у медпрацівників. Також у Мар’їнському районі зареєстрували 6 нових хворих, із яких один медик.

Окрім того, коронавірус виявили у медпрацівниці Шахівської ОТГ.

Наразі на підконтрольній уряду частині Донецької області загалом підтвердили 334 випадки захворювання, вилікувались 143 особи, померли – 6.

Майже 20% хворих на COVID-19 – медпрацівники (64 особи).

facebook Павла Кириленка

Нагадаємо: