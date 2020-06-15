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У Донецькій області зафіксували антирекорд добової захворюваності на COVID-19

Понеділок, 15 червня 2020, 03:47
У Донецькій області зафіксували антирекорд добової захворюваності на COVID-19

Протягом 14 червня у Донецькій області підтвердили 42 нових випадки зараження коронавірусом. 

Джерело: голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова: "Антирекорд із захворюваності на COVID-19 зафіксовано на Донеччині протягом цієї доби, 14 червня: 42 нові випадки".

Деталі: Найбільше хворих виявили у Краматорську – 8. У Дружківці із 6 зафіксованих випадків – 5 у медпрацівників. Також у Мар’їнському районі зареєстрували 6 нових хворих, із яких один медик. 

Окрім того, коронавірус виявили у медпрацівниці Шахівської ОТГ. 

Наразі на підконтрольній уряду частині Донецької області загалом підтвердили 334 випадки захворювання, вилікувались 143 особи, померли – 6. 

Майже 20% хворих на COVID-19 – медпрацівники (64 особи). 

 
facebook Павла Кириленка

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей. повідомляється про 9 летальних випадків, а також про 106 осіб, що подолали вірус.
  • Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 31 154 позитивних результати на Covid-19. Наразі хворіє 16 163 особи, 14 082 одужали, 889 – померли.

Українська правда
Теми: коронавірусДонецька область
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