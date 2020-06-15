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В Донецкой области зафиксировали антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

Понедельник, 15 июня 2020, 03:47

В течение 14 июня во Донецкой области подтвердили 42 новых случая заражения коронавирусом.

Источник: председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь: "Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Донецкой области в течение этих суток, 14 июня: 42 новых случая".

Детали: Больше всего больных обнаружили в Краматорске – 8. В Дружковке с 6 зафиксированных случаев – 5 в медработников. Также в Марьинском районе зарегистрировали 6 новых больных, из которых один медик.

Кроме того, коронавирус обнаружили у медработницы Шаховской ОТГ.

Сейчас на подконтрольной правительству части Донецкой области в целом подтвердили 334 случая заболевания, вылечились 143 человека, умерло – 6.

Почти 20% больных COVID-19 – медработники (64 человека).

 
facebook Павла Кириленко

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 13 июня в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек. Сообщается о 9 летальных случаях, а также о 106 людях, преодолевших вирус.
  • Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19. Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусДонецкая область


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