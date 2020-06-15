В Донецкой области зафиксировали антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

В течение 14 июня во Донецкой области подтвердили 42 новых случая заражения коронавирусом.

Источник: председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь: "Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Донецкой области в течение этих суток, 14 июня: 42 новых случая".

Детали: Больше всего больных обнаружили в Краматорске – 8. В Дружковке с 6 зафиксированных случаев – 5 в медработников. Также в Марьинском районе зарегистрировали 6 новых больных, из которых один медик.

Кроме того, коронавирус обнаружили у медработницы Шаховской ОТГ.

Сейчас на подконтрольной правительству части Донецкой области в целом подтвердили 334 случая заболевания, вылечились 143 человека, умерло – 6.

Почти 20% больных COVID-19 – медработники (64 человека).

facebook Павла Кириленко

Напомним: