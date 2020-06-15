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Коронавірус: у світі зареєстрували майже 124 тисячі нових заражень

Понеділок, 15 червня 2020, 05:30

14 червня у всьому світі загалом підтвердили 123,7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше за добу нових хворих зафіксували у США – майже 20 тисяч. У Бразилії виявили 17 тисяч, в Індії – понад 11 тисяч, у Росії – 8,8 тисяч, у Чилі та Пакистані – близько 7 тисяч.

Померли за цей час 3258 осіб, у яких діагностували COVID-19.

У Бразилії померло найбільше хворих на COVID-19 – 598 осіб. У Мексиці за цей час загинули 424 людини, у США – 326.

За час пандемії було підтверджено 7 мільйонів 984 тисячі заражень. Побороли хворобу вже 4 мільйони 104 тисячі людей, померли – 435 тисяч. Активними залишаються 3 мільйони 445 тисяч випадків. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей. повідомляється про 9 летальних випадків, а також про 106 осіб, що подолали вірус.
  • Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 31 154 позитивних результати на Covid-19. Наразі хворіє 16 163 особи, 14 082 одужали, 889 – померли.

Українська правда
Теми: коронавірус


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