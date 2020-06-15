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Коронавирус: в мире зарегистрировали почти 124 тысячи новых заражений

Понедельник, 15 июня 2020, 05:30
Коронавирус: в мире зарегистрировали почти 124 тысячи новых заражений

14 июня во всем мире в целом подтвердили 123,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего за сутки новых больных зафиксировали в США – почти 20 тысяч. В Бразилии обнаружили 17 тысяч, в Индии – более 11 тысяч, в России – 8,8 тысяч, в Чили и Пакистане – около 7 тысяч.

Умерли за это время 3258 человек, у которых диагностировали COVID-19.

В Бразилии умерло больше всего больных COVID-19 – 598 человек. В Мексике за это время погибли 424 человека, в США – 326.

За время пандемии было подтверждено 7 миллионов 984 тысячи заражений. Побороли болезнь уже 4 миллиона 104 тысячи человек, умерло – 435 тысяч. Активными остаются 3 миллиона 445 тысяч случаев.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 13 июня в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек. Сообщается о 9 летальных случаях, а также о 106 людях, преодолевших вирус.
  • Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19. Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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