Коронавирус: в мире зарегистрировали почти 124 тысячи новых заражений
14 июня во всем мире в целом подтвердили 123,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего за сутки новых больных зафиксировали в США – почти 20 тысяч. В Бразилии обнаружили 17 тысяч, в Индии – более 11 тысяч, в России – 8,8 тысяч, в Чили и Пакистане – около 7 тысяч.
Умерли за это время 3258 человек, у которых диагностировали COVID-19.
В Бразилии умерло больше всего больных COVID-19 – 598 человек. В Мексике за это время погибли 424 человека, в США – 326.
За время пандемии было подтверждено 7 миллионов 984 тысячи заражений. Побороли болезнь уже 4 миллиона 104 тысячи человек, умерло – 435 тысяч. Активными остаются 3 миллиона 445 тысяч случаев.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Напомним:
- За прошедшие сутки, 13 июня в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек. Сообщается о 9 летальных случаях, а также о 106 людях, преодолевших вирус.
- Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19. Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.