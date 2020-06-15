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Один військовий отримав поранення – ООС

Понеділок, 15 червня 2020, 07:12
Один військовий отримав поранення – ООС

14 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню і поранили українського військового. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї".

Деталі: Біля Луганського бойовики застосували міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Неподалік Оріхового, Травневого та Хутора Вільного окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки та Кам’янки агресор обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. 

Окрім того, вогонь відкривали біля Мар’їнки та Пісків. 

За даними розвідки, українські бійці знищили одного російського найманця.

Від початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли.

Українська правда
Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасі
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