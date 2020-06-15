Один військовий отримав поранення – ООС
14 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню і поранили українського військового.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї".
Деталі: Біля Луганського бойовики застосували міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Неподалік Оріхового, Травневого та Хутора Вільного окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки та Кам’янки агресор обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Окрім того, вогонь відкривали біля Мар’їнки та Пісків.
За даними розвідки, українські бійці знищили одного російського найманця.
Від початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли.