Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Один військовий отримав поранення – ООС

Понеділок, 15 червня 2020, 07:12

14 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню і поранили українського військового. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї".

Деталі: Біля Луганського бойовики застосували міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Неподалік Оріхового, Травневого та Хутора Вільного окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки та Кам’янки агресор обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. 

Окрім того, вогонь відкривали біля Мар’їнки та Пісків. 

За даними розвідки, українські бійці знищили одного російського найманця.

Від початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли.

Українська правда
Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу

Учасниця ультрамарафону, яку знайшли через 8 годин, померла

Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП

Главу МЗС турбує поширення в Україні антизахідної риторики

Хабар керівництву НАБУ і САП: підозрюваному призначили 40 мільйонів застави

відеоНові протести у США: в Атланті поліцейський застрелив афроамериканця

Усі головні новини...
ООС
На Донбасі загинув військовий, ще двоє отримали поранення – ООС
Війна на Донбасі: бойовики поцілили в житловий будинок у Широкиному
Бойовики здійснили 6 обстрілів й поранили одного військового
Останні новини
09:16
Макрон оголосив першу перемогу над коронавірусом та нові зняття обмежень
08:55
COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу
08:50
В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення
08:34
Низка країн ЄС відкривають кордони для внутрішніх мандрівників
08:23
Нічні зливи залишили без світла 178 населених пунктів, на Буковині підтопило дорогу
08:11
Австрія продовжила заборону на польоти з України до 30 червня
08:00
Головні новини неділі і ночі: поширення COVID-19, лист Зеленському
07:12
Один військовий отримав поранення – ООС
06:35
ФотоВнаслідок землетрусу у Туреччині постраждали люди
05:30
Коронавірус: у світі зареєстрували майже 124 тисячі нових заражень
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!