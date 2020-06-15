Один військовий отримав поранення – ООС

14 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню і поранили українського військового.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї".

Деталі: Біля Луганського бойовики застосували міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Неподалік Оріхового, Травневого та Хутора Вільного окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки та Кам’янки агресор обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Окрім того, вогонь відкривали біля Мар’їнки та Пісків.

За даними розвідки, українські бійці знищили одного російського найманця.

Від початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли.